Ronaldo e il rigore non calciato, GdS: “Forse doveva tirare l’ultimo per festeggiare?”

Polemiche su Ronaldo per non aver calciato uno dei rigori nella finale con il Napoli

La Juventus perde la finale di Coppa Italia con il Napoli e su Sarri e Ronaldo piovono critiche. Al tecnico viene imputata la mancanza di gioco, con giro palla lento, sterile e incapace di creare occasioni da rete. Il portoghese, invece, è finito nel mirino dei giornali per una prestazione ben al di sotto delle aspettative.

A suscitare polemiche è stata anche la decisione di calciare il rigore per ultimo, con CR7 che non è neppure arrivato sul dischetto in virtù dei precedenti errori di Dybala e Danilo. A spingere su questo punto è La Gazzetta dello Sport, che ha criticato duramente la scelta di Sarri e dell’attaccante:

“Pretende i privilegi del centravanti, compreso il diritto inalienabile al tiro ogni volta che ha la palla. Ma non si rende conto che non è più al Real Madrid. Rischia di intristirsi. Rigori: forse doveva tirare l’ultimo per festeggiare?”.

Sulla questione ha detto la sua anche Fabio Capello, intervistato dalla trasmissione ‘Un giorno da pecora’ in onda su Radio Rai 1. Le parole:

“Di solito io quello più bravo lo facevo calciare per quarto. Il primo va sempre chi è convinto e ha più sicurezza. Mi è capitato tante volte, si andava ai rigori e uno veniva da me dicendomi ‘voglio tirare il primo’ e lasciavo andare lui”.