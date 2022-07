Ronaldo-Napoli: la verità dell’esperto di mercato Fabrizio Romano

L’indiscrezione trapelata nella giornata di ieri riguardo il possibile approdo di Cristiano Ronaldo al Napoli ha riscosso molto clamore. A fornire aggiornamenti sulla questione ci ha pensato stamani il giornalista Fabrizio Romano su YouTube. Ecco quanto dichiarato:

“Dopo aver verificato con molte fonti vicine a Cristiano Ronaldo, al suo agente Jorge Mendes e alla sua famiglia, la verità è che Ronaldo vuole lasciare il Manchester United. Questo non vuol dire che troveranno una soluzione e che se ne andrà sicuro, ma che Cristiano ha manifestato l’esigenza che lo United sia aperto a discutere una potenziale partenza nel caso arrivi una buona proposta.

Jorge Mendes sta lavorando con diversi club per discutere di Cristiano Ronaldo. Al momento io non ho conferme sui club italiani in generale. La situazione quindi è questa: Ronaldo non ha ancora ricevuto offerte concrete per cui chiedere la cessione allo United, ma sta lamentando una situazione ed inviando un messaggio forte al club“.