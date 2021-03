Ronaldo-Real, Perez non vorrebbe riprenderlo: i motivi

In casa Juventus continua a tenere banco la questione Ronaldo. Il futuro del fuoriclasse portoghese è ancora incerto, il contratto scadrà nel 2022 e senza rinnovo l’addio al termine della stagione può concretizzarsi.

Negli ultimi giorni si è parlato del possibile ritorno al Real Madrid, ma, stando a quanto riportato stamani da Sky Sport, le voci si sarebbero sensibilmente raffreddate.

I motivi risiederebbero nella volontà del patron del Real Florentino Perez, non convinto di riportare il giocatore a Madrid sia per valutazioni di natura economica che per quanto accaduto in occasione del trasferimento alla Juve.

Il presidente non avrebbe perdonato l’addio a CR7 e non sarebbe intenzionato a mettere tutto alle spalle per questione di orgoglio.

Vedremo, dunque, come evolverà la situazione nelle prossime settimane, ma al momento la pista Real ha subito una brusca frenata.