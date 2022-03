Rossella Brescia: una ricca carriera nel mondo dello spettacolo, ma che fine ha fatto oggi?

Quando si parla di Rossella Brescia, non possiamo far altro che pensare al primo decennio degli anni duemila. Numerose sono state le sue partecipazioni a diversi programmi televisivi, radiofonici o fotografici che hanno reso celebre la bella pugliese, che tra l’altro posò nuda nel 2003 per il calendario sexy della rivista Max dell’anno 2004, immortalata dal fotografo Fabrizzio Ferri.

Fa il suo ingresso del mondo dello spettacolo dopo aver portato a casa la vittoria di un concorso di bellezza pugliese. Questo le diede libero accesso ad un altro concorso di bellezza internazionale, ossia quello di Miss Italia. La Brescia si è resa famosa anche nel mondo del “ballo”, grazie al suo talento di ballerina: basti pensare che ha avuto anche il ruolo di insegnante di questa disciplina nel noto programma di Canale 5, Amici.

La classe 71′ è attiva, ancora oggi, nel mondo della radio: dal 2006 fa parte della conduzione della radio RDS, nel programma tutti pazzi per RDS, insieme con Joe Violanti e Max Pagani. E’ comparsa addirittura nel mondo del cinema nel 2019, con il film Tutta un’altra vita; mentre nel 2020 partecipa alla realizzazione di un cortometraggio, chiamato Passi d’Amore, regia di Fabio Matacchiera.

Ha interpetato il ruolo di cameo in alcune serie tv italiane, come Don Matteo nel 2004, Così fan tutte nel 2009 ed infine la più recente in Vita da Carlo del 2021. Lo scorso anno ha preso parte anche ad un programma trasmesso su Mediaset Play, Money Show. Insomma una vera e propria tutto fare nel mondo dello spettacolo, se consideriamo anche le diverse esperienze come inviata a C’è posta per te e la conduzione di altrettanti programmi televisivi.

Il nome di Rossella Brescia è indubbiamente conosciuto a molti. Tuttavia pare che, la conduttrice e ballerina, non sia riuscita ancora oggi a ritagliarsi uno spazio nel vasto mondo dello spettacolo. Recentemente è apparsa molto di meno nel televisione italiana, probabilmente anche a causa del problema di endometriosi, che gli hanno causato due operazioni di urgenza molti anni fa. Nonostante ciò, in una recente intervista ha dichiarato che le fitte e i dolori causati da questa malattia sono ritornati.