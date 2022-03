Jolanda Renga, spegne 18 candeline: i post su Instagram dei genitori

Ad inizio 2022 a spegnere 18 candeline è stata Jolanda Renga, nata dalla storia d’amore tra Ambra Angiolini e Francesco Renga. Nel visitare l’account Instagram della ragazza, si può notare il cambiamento avvenuto nel corso degli anni.

18 ANNI – In occasione del 18esimo compleanno di Jolanda, non sono tardati gli auguri pubblici da parte dei suoi famosi genitori. Francesco Renga, infatti, ha pubblicato uno scatto che ritrae la figlia quando era piccola e le teneva in braccio. Ad accompagnare la vecchia foto è una dolcissima dedica indirizzata a Jolanda:

“Eccoci qua, è arrivato il giorno. Oggi la mia principessa, il mio amore più grande compie 18 anni! 18 anni serviti a farti diventare la splendida donna che sei. Auguri tesoro prezioso e meraviglioso. Inutile dirti che ai miei, di occhi, rimani la bimba che tenevo in braccio… auguri amore, che la vita ti riservi sempre bellissime sorprese, così non ti annoierai mai”.

Per festeggiare il compleanno, Ambra e la figlia hanno trascorso una giornata al Lago Maggiore. A testimoniarlo è stato il breve filmato condiviso dalla Angiolini, in cui mostra il loro volo d’angelo. Anche l’ex volto di Non è la Rai si è lasciata andare ad una commovente dedica per Jolanda:

“Che poi tu hai sempre avuto 18 anni, chi avrebbe mai potuto firmare un contratto a tempo indeterminato con me? La tua firma sul mio foglio ancora bianco, il tuo primo “urlo” alla vita e papà che mi dice “Amo è incazzata proprio come te!” Grazie per avermi creduto, non era facile. E oggi abbiamo volato di nuovo”.

