Rugani verso la Sampdoria, Pavlovic al suo posto

La Juventus starebbe pensando alla cessione di Daniele Rugani, su cui la Sampdoria si sarebbe mossa. Al suo posto arriverebbe Pavlovic

Daniele Rugani è uno dei possibili partenti per la Juventus nella prossima finestra invernale di calciomercato. Il difensore classe ’94, infatti, potrebbe lasciare Torino già da gennaio per accasarsi altrove. Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di come Bologna e Empoli si siano interessate al giocatore, ma ci sarebbe una nuova squadra pronta a fiondarsi su di lui.

La Sampdoria, infatti, avrebbe in mente di provare a risollevare le sorti della propria stagione affidandosi all’ex giocatore di Cagliari e Rennes. I bianconeri avrebbero già aperto alla cessione, consci però che potrebbero aumentare il prezzo per via della varia concorrenza.

Possibilità di prestito?

Anche la Salernitana avrebbe chiesto informazioni per Rugani, ma al momento sarebbero solamente chiacchiere. Il calciatore dovrà essere sostituito dalla Juventus, che sembra intenzionata a fare una mossa per Pavlovic del Salisburgo. Il difensore serbo piace anche a Roma e Lipsia, con i tedeschi in netto vantaggio.

Infatti, Lipsia e Salisburgo appartengono entrambe alla Red Bull e una trattativa per il trasferimento potrebbe essere agevolata in tal senso. Il calciatore sembra interessato, però, alle proposte provenienti dall’Italia e starebbe valutando attentamente. Per il momento il suo focus principale è la stagione in corso, dove sta facendo bene arrivando anche al Mondiale in Qatar. La Juventus ci proverà, ma prima dovrà tenere in conto la cessione di Rugani. Il difensore sarà difficile da piazzare, specialmente perché prende troppo a livello di stipendio per le pretendenti.