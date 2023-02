Sanremo, Fedez racconta un retroscena su Anna Oxa: “Ha saltato la fila”

Anna Oxa, nonostante la posizione in classifica piuttosto bassa, è sempre più protagonista di questa Festival di Sanremo. La cantante sta facendo parlare molto di sé, dapprima per i suoi post su Facebook e successivamente per la fake news che l’ha vista protagonista di una rissa con Madame. Questa volta, però, Fedez ha raccontato un retroscena vero sulla cantante.

Le parole di Fedez

Il rapper ha parlato di un retroscena con Anna Oxa su Instagram: “È stata veramente maleducata. C’era una scaletta, lei è arrivata e ha saltato la fila. Io e gli Articolo stavamo aspettando da ore, non è stato un bel comportamento”.

Fedez ha raccontato l’aneddoto in modo dettagliato: “C’era una scaletta e la stavamo tutti rispettando. È arrivata lei e senza dire niente ha saltato la fila. E’ stata davvero molto maleducata, a me non frega niente di chi sei, puoi essere anche David Bowie, ma devi avere rispetto per le persone che lavorano”.

Nel corso della diretta è intervenuta anche la moglie Chiara Ferragni, co-conduttrice di Sanremo, la quale ha cercato di placare gli animi invitandolo a non alimentare nessuna polemica. Il marito le ha risposto che non voleva né mancare di rispetto né alimentare polemica, ma solo raccontare un aneddoto.

Insomma, Anna Oxa ha fatto parlare molto di sé in questo Festival e poco la sua musica. Inizialmente decise di non rilasciare alcuna intervista alla moglie di Amadeus, successivamente ha criticato pesantemente la sala stampa per aver messo la sua canzone in ultima posizione, poi la fake news della lite con Madame e, infine, il racconto di Fedez.