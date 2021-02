Sassuolo, De Zerbi non rinnova: Napoli e Fiorentina alla finestra

Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Sassuolo, potrebbe essere protagonista di una caldissima estate. Secondo quanto scritto nelle ultime ore da TuttoMercatoWeb infatti, il tecnico neroverde starebbe incontrando non poche difficoltà nel raggiungere un accordo con la propria società per il rinnovo contrattuale.

L’ex allenatore di Foggia, Benevento e Palermo ha solo 6 mesi di contratto con il Sassuolo e per tale motivo parecchi club sono alla finestra. Tra questi, secondo quanto riportato, vi sarebbero in pole pole position Fiorentina e Napoli.

In quel di Firenze l’avventura di Commisso in Italia sta trovando non pochi problemi dal lato tecnico tattico. Nel corso della stagione Iachini ha già lasciato il posto sulla panchina viola a Cesare Prandelli. Quest’ultimo però sembra non aver ancora trovato la quadra della sua squadra, non riuscendo così a convincere la società per un’eventuale conferma nella prossima stagione.

A Napoli la situazione è ben diversa ed ormai nota da tempo: Gennaro Gattuso ha infatti le ore contate sulla panchina azzurra e la netta impressione è che il tecnico calabrese, comunque vada la stagione, dirà addio al club partenopeo a fine anno.

Allo stesso tempo Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto il suo forte gradimento nei confronti di Roberto De Zerbi, prima da giocatore e poi da allenatore. Non è dunque una notizia clamorosa che il nome del tecnico sia prepotentemente sul taccuino del presidente del Napoli per il progetto tecnico da avviare nella prossima stagione.