Saul alla Juventus in Estate, la clamorosa bomba dalla Spagna

A riportarlo è Fichajes, secondo cui Atletico e Juventus potrebbero accordarsi per un scambio tra Saul e Bentancur

Non è neppure iniziato il mercato invernale, che già si parla di quello Estivo. Tra accordi a zero e possibili contrattazioni già nel mercato di Gennaio, il 2022 si prospetta carico di trasferimenti. A parlarne, in questo caso, è Fichajes che dalla Spagna lancia l’indiscrezione di Saul alla Juventus.

Il calciatore di proprietà dell’Atletico Madrid è attualmente in prestito al Chelsea, ma potrebbe tornare a Giugno per fare nuovamente i bagagli. Il calciatore non sta trovando troppo spazio a Londra e al momento sembra difficile possa restare in blues.

I Campioni d’Europa in carica non sembrano convinti del suo rendimento, con Tuchel che lo sta impiegando con il contagocce. L’allenatore tedesco lo ha voluto fortemente quest’Estate, ma ora non sembra poi così convinto del calciatore tanto da volerlo rimandare al Wanda Metropolitano.

Bentancur ai Colchoneros?

Dunque la Juventus potrebbe approfittarne e inserirsi nella trattativa. I bianconeri e gli Spagnoli potrebbero lavorare ad uno scambio tra centrocampisti, per questa Estate. A Madrid potrebbe andare Rodrigo Bentancur, in cambio di Saul che non sembra avere un futuro assicurato nella capitale Castigliana.

Bentancur non è attualmente tra i cedibili della Juventus, ma di certo il rendimento dell’ex Boca Juniors non esalta. I tifosi non si svenerebbero nel caso di una partenza dell’Uruguayano e di certo l’Atletico Madrid finalmente potrebbe avere un calciatore che corteggia da ormai due anni. La Juventus potrebbe rilanciare un calciatore dalle indubbie qualità.