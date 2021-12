Scamacca alla Juventus, si pensa a delle contropartite per ridurre il prezzo

La Juventus vuole Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo. La società bianconera è pronta ad offrire contropartite più cash

La Juventus non si nasconde, cerca un attaccante già nella finestra di Gennaio. Viste le difficoltà per arrivare a Dusan Vlahovic che chiede 8 milioni di stipendio, proibitivo al momento per i bianconeri, la società potrebbe buttarsi a capofitto su Gianluca Scamacca.

Il calciatore del Sassuolo si sta mettendo bene in mostra in questo inizio di stagione, tanto da essere sotto i fari di diverse società di Serie A. Su tutte spiccano Inter e Juventus, che vorrebbero fare del calciatore un perno del loro attacco.

Il prezzo e le probabili contropartite

Scamacca però potrebbe difficilmente muoversi, viste le difficoltà che poi troverebbe il Sassuolo nel sostituirlo. La società lo valuta 40 milioni di euro, però potrebbe venderlo solo in Estate. Juventus e Inter potrebbero avvalersi di contropartite tecniche per arrivare al giocatore, per ingolosire la società Emiliana e allo stesso tempo rinforzarla. Chissà, magari per far crescerà meglio anche i loro talenti.

La Juventus potrebbe agire sin da subito, offrendo cash più qualche contropartita tecnica. Si valutano profili dell’Under 23, principalmente, con Aké e Soulé i principali indiziati. Entrambi sono valutati 10 milioni, ma Aké potrebbe essere il sacrificabile visto che la Juventus non vorrebbe privarsi di Soulé così facilmente e che al Sassuolo potrebbe far comodo l’esterno, visto l’addio di Boga.

Nel caso in cui tutto venisse rimandato all’Estate, l’Inter sembra essere quella più agguerrita. I nerazzurri potrebbero offrire il cartellino di Pinamonti, attualmente all’Empoli, più soldi. La Juventus a quel punto potrebbe virare con decisione sul ben più difficile Vlahovic, in una finestra estiva che sembra promettere caos già da ora.