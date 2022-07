Scamacca, la Juventus potrebbe riprovarci

Gianluca Scamacca è nel mirino di tante squadre, con la Juventus che sembra possa tornare alla carica per lui

Difficile che la trattativa si evolva in senso positivo, ma al momento sembra rimontare la possibilità che il calciatore del Sassuolo possa ricevere un’offerta dalla Juventus. I bianconeri stanno cercando un vice Vlahovic e il neroverde sembra continuare a piacere.

Al momento, però, la trattativa sembra non essere fattibile. Il Sassuolo chiede tra i 40 e i 45 milioni di euro e la Juventus potrebbe arrivare massimo a circa 30 milioni di euro. La concorrenza, inoltre, non manca con West Ham e Paris Saint Germain alla finestra. Anche se sembra che quest’ultimi potrebbero farsi indietro.

Hugo Ekitike in chiusura

Il Paris Saint Germain è ormai all’ufficialità per il calciatore classe 2002 del Reims. 30 milioni al club, più relativi bonus, e un contratto di cinque anni al giocatore che ha preferito Parigi al trasferimento in Inghilterra. Infatti, il Newcastle sembrava vicino al poter chiudere per lui.

L’arrivo di Ekitike al Paris Saint Germain chiude a quello di Gianluca Scamacca, che ora è corteggiatissimo dal West Ham. Gli hammers avrebbero offerto circa 40 milioni più bonus, che porterebbero il tutto a 47 milioni totali, ma la trattativa sarebbe ferma per via della volontà del giocatore. Scamacca vuole capire cosa fare e il suo essere titubante starebbe spingendo gli inglesi a provarci per Armando Broja. L’attaccante del Chelsea interessa anche al Napoli e al Newcastle e questo blocco della trattativa per Scamacca potrebbe creare il caos più totale in ottica calciomercato.