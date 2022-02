Se parte Dybala arriva Zaniolo, la Juventus monitora la situazione

I bianconeri potrebbero puntare Nicolò Zaniolo nel caso in cui dovesse partire la Joya. Occhi puntati sul giocatore

Il mercato è finito, ma le voci e le trattative non si fermano. La Juventus inizia già a programmare per la prossima stagione – gli acquisti di Vlahovic, Zakaria e quello di Gatti che resterà in prestito al Frosinone lo testimoniano – e inizia a premunirsi per trovarsi pronta alla stagione 2022-2023. Tutto passerà dal rinnovo di Paulo Dybala – unico per cui si hanno dubbi – che potrebbe esser sostituito da Zaniolo della Roma.

La Juventus continua a monitorare la situazione dell’Argentino, ma allo stesso tempo si starebbero guardando intorno per evitare di rimanere con un pugno di mosche nel caso Dybala dovesse partire. Non è tanto scontato che il numero dieci bianconero resti.

Le intenzioni dell’Argentino e il vecchio pallino della dirigenza

Non si sa ancora cosa voglia fare Dybala – non sembrerebbe aver dato conferma alle voci di mercato o di voler rinnovare – dunque tutto passerà dall’ormai decisivo mese di Febbraio. I bianconeri potrebbero dunque tentare il tutto per tutto e dare l’assalto a Zaniolo della Roma.

Il calciatore classe ’99 della Roma è nel mirino dei bianconeri da anni. Già ai primi tempi da Direttore Sportivo della Juventus di Fabio Paratici, con Zaniolo un chiaro obiettivo di mercato.

Il giocatore andrà in scadenza nel 2024 e si dovrà necessariamente passare dalla Roma per trattare, che di certo non lo svenderà. Nonostante i due pesanti infortuni ai legamenti crociati, Zaniolo è un pezzo da 90 della società capitolina. Tanto che i giallorossi vorrebbero rinnovarlo – alzandogli l’ingaggio – per evitare di perderlo davanti ad offerte irrinunciabili.