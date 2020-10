Semi – lockdown, i nuovi provvedimenti possibili del Governo

Nonostante non siano ai livelli di quelli di altri paesi, i contagi in Italia continuano ad aumentare lentamente. Un “semi – lockdown” è quindi un opzione plausibile da parte del governo. Un opzione che verrà confermata o meno il 15 ottobre, durante l’annuncio del nuovo DCPM.

PALESTRE E RISTORANTI – Se è vero che Giuseppe Conte vorrebbe evitare a tutti i costi un lockdown generalizzato, una semi chiusura di alcune attività ben specifiche non è da escludersi. È molto probabile infatti che il Bel paese riviva una situazione simile alla passata “seconda fase”, durante il lontano mese di maggio.

Le prime attività vittime di questa regressione potrebbero quindi essere le ultime ad aver riaperto. Stiamo parlando delle palestre e i ristoranti-locali. Ora, sappiamo già che queste ultime hanno subito una chiusura anticipata, ma le regole a venire potrebbero essere ancora più drastiche. E questo non solo per quanto riguarda gli orari, ma anche per il numero di personale e i clienti ammessi.

Le palestre invece probabilmente verranno vietate e chiuse, in quanto luoghi di forte contagio. Nello stesso caso rientrerebbero le scuole, ma la loro chiusura comporterebbe gravi ripercussioni sul paese.

EDUCAZIONE A RISCHIO – Per quanto sia chiaro il rischio di infezione nelle scuole, la decisione da prendere non è assolutamente facile. Dopo la necessaria chiusura avvenuta a marzo, il governo ha a cuore il diritto dell’istruzione per le generazioni future. Se la situazione passata dovesse ripetersi, il danno per queste ultime sarebbe enorme. Ecco perché è più plausibile che le soluzioni contemplate siano altre. Soluzioni forse severe e intransigenti, come l’obbligo della mascherina in classe. E questo per tutta la durata della lezione.

Ma per adesso sono tutte speculazioni. Restiamo quindi in attesa del nuovo DCPM per ulteriori chiarimenti.