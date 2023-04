Sequestri a Lussemburgo: rischia il Milan

Bufera in casa Milan. La società rossonera potrebbe rischiare qualche bel guaio da punto di vista amministrativo. Secondo quanto ha scritto il “Corriere dello Sport” la polizia giudiziaria del Granducato si è presentata negli uffici della Project Redblack con un’ordinanza di perquisizione e sequestro su richiesta di assistenza giudiziaria dei Pm della procura di Milano. Ecco l’estratto del giornale:

“Contro tre amministratori della società, riferisce il quotidiano, vengono ipotizzati i reati di abuso di beni sociali e bancarotta fraudolenta. Si tratta del manager di Elliot, Jean-Marc McLean e dei professionisti locali Daniela Italia e Victor Schuh. Oggetto del sequestro sono tutti i documenti cartacei e digitali (contabili, bancari, verbali di consigli di amministrazione ecc) riconducibile alla gestione della compravendita del Milan e all’utilizzo della somma incassata della vendita. Finora si sapeva che le ipotesi di reato al centro delle indagini erano l’appropriazione indebita e ostacolo alla vigilanza.

Entra in gioco ora nell’inchiesta il calibro grosso della bancarotta fraudolenta. Secondo indiscrezioni, che al momento non trovano conferma, sarebbero stati acquisiti documenti anche presso Intertrust, il gruppo di consulenza che gestisce l’amministrazione di decine di società del fondo americano, tra cui anche Project Redblack.

Analoga ordinanza di perquisizione e sequestro sarebbe stata eseguita anche presso Rossoneri Sport anch’essa residente nel Granducato, è la società che possedeva il 99,9% del Milan e ha materialmente incassato gli 1,12 miliardi da RedBird. Project Redblack è la holding che, a sua volta, controlla la Rossoneri.”

Nelle prossime settimane la vicenda sicuramente verrà sviscerata per bene. Nel momento però che il Milan ha raggiunto la semifinale di UEFA Champions League è arrivata questa cattiva notizia che può far tremare la società rossonera. Ora c’è da pensare alla gara di domani contro il Lecce che non sta attraversando affatto un buon periodo in Serie A.