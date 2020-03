Serie A è caos: bega tra sospensione o annullamento con l’incognita delle coppe

Non è un momento facile per il calcio italiano. Le nuove disposizioni che sospendono ogni evento sportivo fino al prossimo 3 aprile sono arrivate forse nel momento peggiore gettando nuovi dubbi sullo svolgimento del nostro campionato. Le giornate senza calcio giocato diventano ben cinque e non sarà facile trovare nuove collocazioni temporali per farle giocare tutte. Oggi il Consiglio dei club e la Lega saranno riuniti insieme per decidere le sorti della nostra martoriata Serie A e l’annullamento dell’intero campionato non è un’ipotesi così remota.

Il campionato si ferma: sospensione o annullamento?

I panorami che ci si parano davanti vanno dalla sospensione con relativo recupero dei match fino alla chiusura anticipata della stagione. In tal caso non sarà strabiliante se il titolo per questa derelitta stagione 19/20 non verrà assegnato. Con la classifica cristallizzata Juventus, Lazio, Inter e Atalanta sarebbero comunque le nostre squadre che parteciperanno alla prossima Champions League. Di conseguenza toccherà a Roma e Napoli difendere i colori italiani in Europa League.

Capitolo EURO 2020. L’Italia, come anche altre Nazioni particolarmente colpite dalla diffusione del coronavirus potrebbero chiedere alla Commissione della UEFA un rinvio a luglio della competizione itinerante in ben 12 città europee.

Per quanto riguarda l’attuale partecipazione delle nostre rappresentative in Europa, al momento pare che tutte le gare rimangano ancora in calendario seppur con la cautela delle porte chiuse ai tifosi. La prima a scendere in campo con tale disposizione sarà l’Atalanta di Gasperini impegnata nella gara di ritorno contro il Valencia. In caso di recrudescenza del fenomeno coronavirus potrà essere al vaglio dei club e della UEFA l’organizzazione dei match in campo neutro.