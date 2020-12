Serie A, Genoa-Juventus: le probabili formazioni

Giornata di vigilia per Genoa e Juventus, impegnate domani alle 18 allo stadio Marassi, match valevole per l’undicesima giornata di Serie A. I rossoblù hanno necessità di fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione; CR7 e compagni, invece, vogliono chiudere una settimana da sogno, con vittoria nel derby e 3-0 al Camp Nou al Barcellona.

Maran per l’occasione dovrà fare a meno di Biraschi, Criscito, Zappacosta e Zapata. Tra i pali tornerà Perin, mentre in avanti è ballottaggio tra Pjaca e Shomurodov per affiancare Scamacca: al momento il croato è in vantaggio.

In casa bianconera Pirlo monitora con attenzione le condizioni di Danilo, al suo posto pronto Alex Sandro. A centrocampo torneranno dal primo minuto Kulusevski e Chiesa. Di nuovo a disposizione Morata dopo la riduzione della squalifica, ma lo spagnolo partirà dalla panchina. Al suo posto Dybala in coppia con CR7. Le probabili formazioni:

GENOA (4-4-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Bani, Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Scamacca, Pjaca. All.Maran

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo. All.Pirlo