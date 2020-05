Serie A, ipotesi playoff scudetto: il Napoli sfiderebbe l’Inter

Nel marasma generale di informazioni che circolano intorno alla ripresa del campionato italiano di calcio, nessuna ipotesi può essere esclusa al momento. Secondo le ultime notizie la Serie A potrebbe ripartire il 20 giugno. Nulla però di ufficiale, anzi.

In parallelo infatti alla ripresa classica del campionato infatti, continua ad alimentarsi l’ipotesi playoff e playout. Tale possibilità vedrebbe le prime due in classifica, Juventus e Lazio, già in semifinale di questa mini competizione valida all’assegnazione dello scudetto e dei posti per le prossime competizioni europee.

I quarti di finale dei playoff sarebbero poi così articolati: terza in classifica contro sesta e quarta contro quinta. Ecco allora che il Napoli di Gennaro Gattuso rientrerebbe pienamente in lizza per giocarsi lo scudetto, affrontando l’Inter di Antonio Conte.

L’altro quarto di finale vedrebbe contrapporsi Roma e Atalanta. Le vincenti delle due sfide dovranno poi confrontarsi contro Juventus e Lazio. Decisione analoga andrebbe poi presa per le ultime 6 in classifica.

Le restanti 8 squadre infine si sfiderebbero in un mini torneo dalle stesse modalità per contendersi un posto in Europa League e quote migliori di premi e diritti TV. Al momento comunque niente più che un’ipotesi. Da non scartare però, considerando la situazione di caos attuale in cui versa il calcio italiano.