Serie A, Roma-Parma: le probabili formazioni

Giornata di vigilia per Roma e Parma, impegnate domani ore 15 allo Stadio Olimpico, gara valida per l’ottava giornata di Serie A. I giallorossi sono in un ottimo stato di forma e vogliono continuare a fare punti; gli emiliani, invece, cercano un risultato importante in chiave salvezza.

In casa Roma Fonseca deve fare i conti con il dubbio Smalling, il difensore in settimana non si è allenato per un’intossicazione alimentare e dovrebbe partire dalla panchina, al suo posto Cristante con Mancini e Ibanez a completare il reparto. In mediana Villar favorito su Diawara. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola, in avanti Mayoral al posto di Dzeko, ancora positivo al covid. Tampone negativo per Pellegrini che dovrebbe rientrare tra i convocati e partire dalla panchina.

Nel Parma Liverani recupera Cornelius, ma in avanti restano favoriti Inglese e Gervinho. A centrocampo Kucka, Hernani e Kurtic, con Grassi e Pezzella sulle corsie esterne. Le probabili formazioni: