Belen Rodriguez pubblica uno scatto con Spinalbese: arriva la replica di un’attrice

Sono finiti i giorni in cui Belen Rodriguez pubblicava contenuti dal tono triste e nostalgico sui suoi profili social, dopo la sua rottura con Stefano De Martino. La showgirl ha così deciso di andare in vacanza in estate e godersi un po’ di libertà per staccare la spina. Proprio in quel periodo, Belen Rodriguez ha conosciuto il suo attuale compagno, Antonino Spinalbese.

UN PARRUCCHIERE DI TROPPO – Durante le vacanze estive, Belen Rodriguez necessitava di un parrucchiere ma il suo era in ferie. Antonino è arrivato come un fulmine a ciel sereno per sostituirlo e da lì non si sono più lasciati. L’hairsylist 25enne è sempre con Belen, anche dopo essere tornati a Milano.

I due sono talmente innamorati che ormai non si nascondono più, soprattutto sui social. L’argentina è così felice ed è tornata a sorridere dopo il periodo nero passato a causa della fine della relazione con Stefano De Martino. Belen e Antonino sono più uniti che mai, hanno conosciuto le rispettive famiglie e chissà che non esca una futura convivenza.

IL COMMENTO DI UN’ATTRICE – In queste ore, Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram una gif con Antonino Spinalbese in atteggiamenti molto intimi e dolci. I due, nel piccolo video, si stanno scambiando un tenero bacio che ha commentato così la showgirl argentina: “Quiero más” (ne voglio ancora).

Inaspettatamente è arrivato il commento di una nota attrice, Laura Chiatti, la quale ha scritto “Senza parole.”. Una frase gelida, quasi come volesse esprimere il suo disappunto. Tuttavia, nonostante la freddezza, in realtà le due sono molto amiche ed è per questo che è arrivata quasi subito la replica di Belen Rodriguez: “Io ti amo matta del mio cuore”. Nessun litigio in vista, quindi.