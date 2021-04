Serie A, Sassuolo-Roma: le probabili formazioni

Mancano poche ore al calcio di inizio di Sassuolo-Roma, gara in programma oggi pomeriggio alle ore 15 al Mapei Stadium e fondamentale per gli uomini di Fonseca in chiave quarto posto.

In casa neroverde De Zerbi rinuncia ai giocatori rientrati dalle nazionali per evitare un possibile focolaio. Out dunque Ferrari, Locatelli, Caputo, Berardi, Ayhan e Muldur. In avanti giocherà Raspadori, sulla trequarti Traoré, Djuricic e Boga.

Nella Roma Fonseca deve rinunciare a Smalling e Kumbulla infortunati e a Ibanez squalificato. In difesa arretrerà Karsdorp, che completerà la difesa a tre con Cristante e Mancini. In avanti possibile il tridente spagnolo con Carles Perez e Pedro alle spalle di Mayoral. Le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Bruno Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Carles Perez, Pedro; Mayoral. All. Fonseca