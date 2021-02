Serie A, Verona-Juventus: le probabili formazioni

Sarà la Juventus la protagonista del sabato sera della Serie A, i bianconeri saranno di scena alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi contro il Verona di Ivan Juric, diretta esclusiva su DAZN.

In casa gialloblù Juric recupera Dimarco, che dovrebbe prendere il posto di Lazovic sulla corsia di sinistra. Nel reparto avanzato conferme per Barak e Zaccagni alle spalle di Lasagna, out Kalinic.

In casa bianconera Pirlo è in emergenza difensiva e si schiererà a tre, davanti a Szczesny spazio a Demiral, De Ligt e Alex Sandro; corsia di sinistra affidata a Bernardeschi; in avanti ancora Kulusevski in coppia con Cristiano Ronaldo. Le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.