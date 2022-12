Shomurodov dice no alla Cremonese, aspetta un’altra squadra

Eldor Shomurodov avrebbe detto di no alla Cremonese: sta aspettando un’altra squadra, con cui avrebbe già da tempo un principio di accordo

L’uzbeko della Roma è uno dei sicuri partenti della finestra di gennaio. I giallorossi non puntano più su di lui, ma ci sarebbe una novità. Nonostante la Cremonese si sia fatta avanti per l’attaccante, il giocatore sarebbe deciso a rifiutare l’offerta del club neopromosso dalla Serie B.

A quanto pare avrebbe già rifiutato e dato un secco no, avendo già un principio di accordo con un’altra società. Infatti, Shomurodov sarebbe già d’accordo con il Torino e starebbe aspettando che si concretizzi un’offerta alla Roma.

Dichiarazioni colme di voglia

Qualche giorno fa il calciatore uzbeko ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Posso segnare di più, non solo io, abbiamo tante chance da gol, dobbiamo lavorare di più. Per noi è più facile quando ci sono degli spazi perchè riusciamo a sfruttarli. Loro hanno una buona squadra e hanno giocato benissimo. Io voglio dire solo una cosa: grazie a tutti, ai tifosi che sono arrivati fino a qui, grazie a tutti”.

Parole che non sembrano puntare ad un addio, anche se quel “posso segnare di più” potrebbe aprire alla voglia di giocare maggiormente. Il calciatore non sembra più rientrare negli schemi di José Mourinho, che gli preferisce quasi sempre Belotti e Abraham. L’ex Genoa, dunque, potrebbe salutare già dalla finestra di gennaio e ritrovarsi a giocare sotto la Mole. Sempre se il Bologna non si svegli improvvisamente, dopo averci provato in estate.