Shomurodov, inserimento Bayer Leverkusen e Hellas Verona

Sul calciatore uzbeko sembra potersi scatenare un’asta. Ora anche il Bayer Leverkusen sarebbe su Shomurodov

Aumenta la concorrenza per Eldor Shomurodov della Roma. Per il giocatore c’è una vasta concorrenza, con il Torino che ha già avuto un incontro con il direttore sportivo Tiago Pinto. Vagnati, dirigente dei granata, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione: “Si è fatto il punto della situazione, con Tiago c’è un ottimo rapporto si sta valutando con grande serenità e vediamo cosa succede nei prossimi giorni settimane. Cosa manca? Non è che manchi una cosa, si è parlato di tante situazioni compresa quella di Eldor, però noi siamo in una fase di riflessione e loro comunque hanno tanti paletti sul fair play finanziario, da quanto mi dice Pinto”. Su Ilic e Hien: “Stiamo valutando, siamo in una fase di riflessione generale”.

Ecco cosa succede

Ecco cosa dice Laroma24: “Con il passare dei giorni si fa sempre più difficile la cessione a titolo definitivo di Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko è ricercato da molte società, ma ad oggi non è ancora stato trovato l’accordo con la Roma.

Secondo quanto rivelato dal sito dell’esperto di calciomercato, anche il Bayer Leverkusen si è iscritto alla corsa per Eldor Shomurodov. La società tedesca ha avviato i contatti nella giornata odierna, ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. Ad oggi però la Roma vuole cedere il calciatore solamente a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto non condizionato. Tra i club interessati ci sono anche Torino, Cremonese e Lille“.