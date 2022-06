Simeone, c’è l’offerta della Juventus

Per Giovanni Simeone la Juventus si starebbe muovendo d’anticipo. Pronta la prima offerta per il calciatore argentino

La Juventus punta ad avere un vice Vlahovic al prima possibile. Il calciatore serbo non può bastare da solo, lì davanti, e il riscatto di Morata appare sempre più complicato.

Moise Kean sembra poter allontanarsi nuovamente da Torino, dunque ecco che i bianconeri punterebbero a Giovanni Simeone dell’Hellas Verona. Il figlio del Cholo sembra pronto a fare i bagagli, con la Juventus interessatissima. Federico Cherubini e soci sembrano avere pronta la prima offerta per accaparrarsi l’argentino.

Il cholito è pronto?

Ad oggi, la squadra più blasonata in cui ha giocato in Italia è la Fiorentina. L’approdo in un big club sembra un obbligo dopo l’ultima super stagione passata a Verona. I bianconeri sembrano avere di già la prima offerta, infatti avrebbero messo sul piatto 10 milioni di euro più i cartellini di alcuni giovani dell’Under 23.

La trattativa potrebbe chiudersi per circa 15/16 milioni di euro, cifra che regalerebbe ad Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri il loro nuovo attaccante. La stagione appena finita è la migliore dell’attaccante argentino da quando è in Italia, ma anche in carriera. In 35 partite stagionali il calciatore ha segnato 17 reti. Intanto il Verona continua a trattare con il Cagliari per il riscatto, pattuito a 12 milioni di euro e con gli scaligeri che vorrebbero pagarne 10. Trattativa complicata, con l’Hellas Verona che poi venderebbe il giocatore argentino al miglior offerente. Nel caso in cui il giocatore restasse di proprietà sarda, la sua partenza sarebbe comunque certa.