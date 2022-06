Simeone nuova pista per la Juventus

Giovanni Simeone sarebbe il nuovo profilo per fare da vice Vlahovic. La trattativa è apertissima e si potrebbe concludere presto

È Croce e delizia per la Juventus. Giovanni Simeone, in un modo o nell’altro, ha sempre fornito gol pesanti per e contro i bianconeri. Nelle ultime stagioni.

L’attaccante argentino sembra ora essere in uscita dall’Hellas Verona, con gli scaligeri che lo valutano circa 15 milioni. La Juventus sembra essere interessata e pronta ad investire sul figlio del Cholo. L’attaccante ex Fiorentina e Cagliari ha finalmente raggiunto una buona maturità e ora potrebbe giocarsi le proprie chances in una big.

Un cholito per Allegri

Giovanni Simeone sembra dunque diventare il primo nella lista bianconera per fare da vice Vlahovic. Il costo non troppo elevato e le buone prestazioni sembrano spingere i bianconeri ad investire su di lui. L’attaccante dell’Hellas Verona ha vissuto una buona stagione, forse tra le migliori da quando è in Italia.

Per il calciatore argentino sembra esserci un forte gradimento bianconero, che potrebbe essere ricambiato. Il prezzo sembra trattabile, con gli scaligeri che potrebbero anche accettare qualche contropartita tecnica. La trattativa sembra intanto poter partire spedita, con i bianconeri decisi a regalare un attaccante ad Allegri entro l’inizio della stagione.

Alvaro Morata sembra essere in uscita, così come Moise Kean. Uno o più profili lì davanti serviranno, specialmente perché Dusan Vlahovic non può giocarle tutte. Il serbo ha bisogno di crescere e un po’ di sana competizione non può che fargli solo bene. Giovanni Simeone e la Juventus si avvicinano.