Singo, la Juventus lo osserva e valuta

Wilfried Singo è osservato con attenzione dalla Juventus. Il giocatore pecca in zona gol, importante se vuole esplodere

La Juventus continua a guardare con attenzione al mercato italiano. I bianconeri starebbero, infatti, osservando con attenzione Wilfried Singo del Torino. Il calciatore ivoriano si sta mettendo in mostra con la maglia dei granata, tanto da poter diventare un potenziale obiettivo della prossima sessione estiva.

Il classe 2000 offre buone prestazioni da ormai due stagioni, dimostrando di essere uno dei migliori prospetti del campionato italiano. Purtroppo pecca in zona gol, qualità che dovrà migliorare se vuole ambire al giocare in una grande squadra. Sul giocatore ci sarebbe anche il Milan, disposto a spendere 20 milioni per avere l’ivoriano nella prossima sessione di mercato.

Juric ci lavorerà, intanto il mercato spinge

Wilfried Singo non è l’unico calciatore del Torino nel mirino della Juventus. I bianconeri sarebbero interessati anche a Gleison Bremer e potrebbero provarci per Andrea Belotti. Entrambi i calciatori sono però difficili da prendere, specialmente dopo lo sgarbo per Gatti del Frosinone a Gennaio da parte della Juventus.

Trattare con i granata è complicato, con Urbano Cairo che non vorrebbe cedere ai cugini bianconeri. Anche perché rischierebbe di scatenare proteste pesanti da parte dei tifosi, cosa che già sembra possa accadere con l’addio di Andrea Belotti. Il gallo partirà a zero a fine stagione, ma il suo destino sembra esser legato al Milan, al Napoli o alla Roma. Appare più probabile che possa scegliere di divenire il post Ibrahimovic, specialmente perché il giocatore è di fede rossonera.