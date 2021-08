Sky, post Ronaldo: “Kean in pole, può arrivare in prestito con diritto di riscatto”

E’ partita la caccia in casa Juventus al sostituto di Cristiano Ronaldo, tornato al Manchester United. Al momento sono vari i giocatori sulla lista dei bianconeri, ma in pole position ci sarebbe Moise Kean, attualmente all’Everton.

A fornire aggiornamenti sulla questione ci ha pensato l’esperto di Sky Sport Gianluca Di Marzio, ecco quanto riportato:

“Chi per il dopo Ronaldo? La Juve ci pensa, sonda più piste per capire quando affondare il colpo. L’addio di CR7, tornato allo United, ha lasciato scoperto un tassello dell’attacco bianconero. La società sta iniziando la ricostruzione post Ronaldo, le alternative non mancano.

Il nome che avanza è quello di Moise Kean, che a Torino, sponda Juve, è diventato uomo. Arrivato nei Pulcini ha lasciato il bianconero due anni fa, in direzione Everton. Il suo ritorno è un’ipotesi concreta: la Juve vorrebbe prendere un attaccante in prestito oneroso senza obbligo incondizionato. Per Kean le condizioni sussistono: il classe 2000 potrebbe infatti arrivare in prestito con diritto a determinate condizioni. È questa la pista su cui la Juve sta lavorando.

Le alternative non mancano, anche se al momento rimangono trattative complicate. Il Psg non lascia partire Icardi (un nuovo tentativo è stato fatto oggi), mentre il Sassuolo, per Raspadori e Scamacca, non apre alle richieste della Juve. Il dopo Ronaldo non ha ancora un nome”.