Secondo quanto riportato da Sky Sport, José Mourinho potrebbe rifiutare l’incarico da commissario tecnico del Portogallo

È sulla bocca di tutti negli ultimi giorni, ma José Mourinho sembra intenzionato a non accettare l’incarico di commissario tecnico della nazionale portoghese. L’attuale allenatore della Roma vorrebbe continuare in giallorosso, con la voglia di raggiungere nuovi obiettivi.

A parlarne è Sky Sport, secondo cui lo Special One non sarebbe intenzionato ad allenare la nazionale almeno per ora. Non è detto che non possa farlo in futuro, ma per ora è intenzionato a rispettare il proprio contratto con i giallorossi.

Ecco cosa dice Sky Sport

“Mourinho verso il ‘no’ al Portogallo. Onorato della chiamata, e senza cancellare un possibile futuro da Ct, lo Special One sembrerebbe orientato a rifiutare la proposta. Il pressing della federazione portoghese e del suo presidente – Fernando Gomes – continua, ma l’allenatore della Roma pare indirizzato a non accettare il ruolo di commissario tecnico della nazionale del proprio Paese. Mourinho, attualmente, è in Portogallo, e lì potrà incontrare il presidente Gomes. Ma, come detto e per quanto onorato della chiamata, Mou sembra vicino al rifiuto: troppo presto per dedicarsi alla nazionale. Pur sempre senza cancellare l’ipotesi di sedersi su quella panchina in futuro, magari in vista del Mondiale tra quattro anni. Non c’è ancora nulla di ufficiale ma José, ad oggi, va verso questa decisione, preferendo concentrarsi al cento per cento solo sulla guida della Roma. Il doppio ruolo da allenatore (di un club) e di selezionatore di una nazionale, si sa, sono compatibili, e non mancano nella storia i precedenti da Helenio Herrera a Rinus Michels e Sir Alex Ferguson; ma è contemporaneamente vero che lasciare la propria squadra nei periodi di sosta nazionali – più che mai preziosi per allenare i giocatori – per dedicarsi ad un altro organico, potrebbe togliere attenzione al club”.