Soggiorno e zona living: come scegliere e disporre l’arredamento

Il soggiorno è il cuore pulsante della casa, il luogo di relax e svago in cui si trascorre la maggior parte del tempo. Per questo motivo l’arredamento è essenziale e dev’ essere in linea con i propri gusti ed esigenze.

Come arredare il soggiorno

Arredare la zona living della casa non è certo semplice. Proprio per questo è bene prendersi del tempo per capire al meglio le proprie esigenze e metterle in pratica realizzando una stanza perfetta e su misura.

Quali sono gli elementi che non devono mancare in soggiorno? Innanzitutto il divano. Per scegliere il modello perfetto per la propria casa bisogna tenere in considerazione lo spazio disponibile, i componenti della famiglia e l’uso che se andrà a fare, lo stile di arredamento e, non da meno, la comodità. Si passa poi alla parete attrezzata. In questo caso, per una scelta consapevole, è bene aver chiari sin da subito la grandezza del televisore, la volontà o meno di inserire ante chiuse o aperte e il modo in cui lo spazio verrà sfruttato. Spesso, nella zona living è presente anche un tavolo, che in base alle situazioni può essere trasformato in tavola da pranzo o luogo di lavoro. Il legno e il vetro sono i materiali più comodi per il tavolo del soggiorno. Per chi ha a disposizione uno ambiente molto ampio c’è la possibilità di aggiungere elementi in più come librerie e madie, elementi contenitivi che possono fungere, ad esempio, da porta documenti.

La qualità deve essere un altro elemento da tenere a mente per la scelta dell’arredamento della zona living per acquistare mobili che durino nel tempo. Ad esempio, i mobili soggiorno da DondiArreda.it sono un’ottima soluzione, che permette di avere un’ampia scelta e un rapporto qualità-prezzo insuperabile.

La scelta dei colori

Molto spesso sottovalutata, la scelta dei colori è essenziale per creare in un ambiente in cui ci si senta sempre a proprio agio. È vero, le pareti si possono sempre ritinteggiare, ma per quanto riguarda invece, mobili e divani, è importantissimo acquistarli sin da subito nelle tonalità che più rispecchiano la propria personalità.

Tra gli abbinamenti classici che risultano più eleganti per la zona living c’è l’accostamento bianco e nero. Si può optare per delle pareti total white e giocare di contrasto con tappeti, cuscini e mobili neri. Un segreto per evitare che questa combo risulti stucchevole o noiosa è quello di sfruttare il grigio, tonalità di transizione perfetta per divani, pavimenti e coperte.

Se si amano, al contrario, le tonalità accese e gli accostamenti forti, il soggiorno non può che essere realizzato unendo due colori a grande contrasto come il viola e l’oro, il verde e l’arancione o il blu e il giallo. In questi casi, avere elementi neutri, come il pavimento in parquet o il soffitto bianco, è un ottimo bilanciamento per evitare di esagerare. Inoltre, anche la scelta degli arredi deve rispettare quella cromatica: essi saranno ricercati, particolari e mai banali.