Soleil Sorge, il fidanzato: chi è Carlo Domingo?

Attualmente tra i più chiacchierati concorrenti della sesta edizione del GF Vip, Soleil Sorge ha certamente diviso il pubblico da casa. Coinvolta nel discusso triangolo amoroso insieme ad Alex Belli e Delia Duran, la concorrente non ha mai fatto mistero di essere legata sentimentalmente. Chi è Carlo Domingo, il ragazzo con cui la Sorge starebbe insieme?

CHI È IL FIDANZATO DELLA SORGE? – L’ex corteggiatrice si è resa spesso protagonista per via della sua amicizia abbastanza ambigua con Belli. Nonostante ciò, Soleil ha spesso parlato di una frequentazione con un ragazzo iniziata ancor prima del suo ingresso nella casa.

In puntata, infatti, la Sorge ha parlato di questo ragazzo, ammettendo: “Io so i sentimenti che provo per questa persona fuori, non so se c’è ancora, ma so di voler costruire qualcosa con lui. Per me l’amore è quello, oltre all’istinto e alle pulsioni fisiche. Da parte mia c’è ancora questo sentimento per lui”.

Di questo ragazzo ne aveva parlato anche il settimanale Chi, precisamente nella rubrica Chicca di Gossip: “Soleil in love. La concorrente del Grande Fratello Vip Soleil Sorge fuori dalla Casa ha un vero amore che l’attende. Lui si chiama Carlo, siciliano e proprietario di un’agenzia di eventi, che racconta ogni giorno ai suoi amici più cari quanto gli manchi la sua fidanzata”.

Data gli indizi forniti dal settimanale di Alfonso Signorini, in molti hanno pensato che si tratti di Carlo Domingo. Originario di Marsala, è un volto totalmente estraneo al mondo dello spettacolo. Il ragazzo, infatti, è una persona molto riservata, che non ama condividere la sua vita sui social.