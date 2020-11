Sovraffollamento al Cardarelli, troppi i pazienti positivi

Considerando l’aumento dei contagi in Italia, era solo questione di tempo prima che gli ospedali ne soffrissero. Il recente sovraffollamento al Cardarelli, noto ospedale di Napoli, ne è la prova. Parliamo di un numero di pazienti positivi che raggiungono vette allucinanti, tanto da spingere la struttura a tirare il campanello d’allarme.

I NUMERI – È durante un’intervista a Giuseppe Longo, direttore dell’ospedale sopracitato, che i numeri ufficiali sono stati rivelati. Un’intervista da parte della trasmissione “Barba&capelli”, condotta da Corrado Gabriele in onda su Radio Crc targato italia. Ecco cosa dichiara il direttore.

«Siamo sopra i 200 per Covid, più alto è il numero dei contagiati e più alta è la pressione. Da oggi le cliniche universitarie dovrebbero fornire nuovi posti per trasferire così degenti e anche malati Covid». Una dichiarazione che si riferisce quindi ai posti letto e alla loro progressiva carenza.

LA CRITICA DI LONGO – Preoccupato per l’eccessivo sovraffollamento del Cardarelli, Longo si è sfogato nel corso del programma. Quello che ne consegue è una forte critica verso la mancanza di controlli nelle case.

«I pazienti a casa lamentano di non riuscire ad avere un momento di confronto e valutazione con i medici di base. È una situazione che ha messo sotto pressione il servizio sanitario. Tutti i giorni – aggiunge il direttore – cerchiamo di liberare i posti letto perché sono una risorsa fondamentale. Il pronto soccorso ci dimostra che arrivano molti pazienti non da ricovero, ma non hanno altra modalità se non il 118 o con l’arrivo diretto in ospedale. Il paziente non vuole solo valutazione telefonica ma anche dal vivo, un confronto diretto».