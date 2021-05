Spalletti al Napoli, uno dei pilastri della squadra potrebbe andare via?

Sulla panchina del Napoli Luciano Spalletti avrà il compito di riportare la squadra in Champions League dopo due anni. Un compito non facile, soprattutto perché ADL ha in mente di effettuare alcuni cambi.

Oltre all’allenatore, infatti, ci sono anche dei pilastri che potrebbero andare via non solo per fare cassa, ma anche per differenze di vedute con Aurelio De Laurentiis.

Tra questi vi sarebbe anche Lorenzo Insigne. Il contratto dell’attaccante, infatti, è in scadenza nel 2023 e al momento non è stato ancora trovato un accordo.

L’intenzione di entrambe le parti è proseguire il rapporto, ma ognuno alle proprie condizioni. De Laurentiis propone un ribasso dell’ingaggio, Insigne, invece, vorrebbe non toccare il suo attuale stipendio.

In ogni caso Luciano Spalletti sarebbe stato già avvertito della possibile cessione di un pezzo grosso. In ogni caso, il mister, ha voglia di rimettersi in gioco dopo due anni di stop.