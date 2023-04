Spalletti: “Napoli spesso filmata di cose non vere, è una città energica! È nata una famiglia nello spogliatoio”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della città partenopea e dei festeggiamenti per lo Scudetto: “È una citta energica, a volte folle, da fuori la vedono teatrale e poco vera, ma molto filmata di cose non essenziali, non vere, non reali, ma per me è l’opposto nel senso che sono proprio quelle cose lì quelle reali che i napoletani vivono in maniera profonda. Queste qualità di saper mandare dei messaggi spettacolari, facendo spettacolo“.

Complimenti di Luciano Spalletti sono arrivati anche alla sua squadra: “Sono ragazzi eccezionali, umili, disponibili a metterci qualcosa di loro e dire qualcosa di loro, ma quello che mi è sempre piaciuto e veder nascere una famiglia come la loro, mi rende orgoglioso vedere un gruppo così“.

“Bisogna vincere anche dopo la gara nei comportamenti, nel divertirsi, dobbiamo tutti sapere che questo sport è dei bambini, dei figli. Avremo i figli in giro per la città“, ha infine dichiarato il mister partenopeo.