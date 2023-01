Spalletti scontento della sconfitta con l’Inter

Il Napoli sta preparando la partita di Domenica con la Sampdoria. Purtroppo la prossima gara arriva dopo una brutta sconfitta a San Siro con l’Inter. La squadra partenopea non è riuscita a recuperare la rete di Edin Dzeko. Gli azzurri anche dopo questo match perso continua a trovarsi al primo posto, in questo momento a +5 dal Milan.

La sconfitta con i nerazzurri non è andata affatto giù a mister Luciano Spalletti secondo quanto riporta il quotidiano “Il Mattino”. Ieri durante l’allenamento l’allenatore ha parlato alla squadra elencando cosa non è andato nella sfida a San Siro. Dopo questa partita potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione nel prossimo match con la Sampdoria. Potrebbero esserci tre o quattro cambi rispetto ai calciatori utilizzati nella gara di Milano.

Spalletti ha voluto mettere le cose in chiaro con la squadra a Castel Volturno cercando di spronare tutta la rosa a dare il massimo. Nella sfida con i Doria il mister potrebbe decidere di lanciare dal primo minuto Juan Jesus, Ndombele, Elmas e Raspadori. Potrebbe partire dalla panchina anche la giovane stella Kvicha Kvaratskhelia, apparso non al top nella partita con l’Inter.

La partita con la Sampdoria è sicuramente un test per capire se la squadra riuscirà a rialzarsi subito dopo la gara di Milano. Mancano tre partite alla fine del girone di andata e il Napoli dovrà cercare di raccogliere più punti possibili per non diminuire il vantaggio creato nella prima parte di stagione. Le prossime avversarie saranno: Sampdoria, Juventus e Salernitana.

Stankovic da il Napoli favorito per la vittoria dello scudetto quest’anno ma sicuramente Domenica non renderà la vita facile ai partenopei. I Doria arrivano da una vittoria per 2-1 sul campo del Sassuolo e vogliono racimolare più punti possibili in queste giornate. Riuscirà il Napoli a ritrovare la vittoria domani?