Spalletti: “Senza Kvara si può vincere lo stesso”

Inarrestabile il Napoli di Spalletti che ha conquistato anche Bergamo con le reti di Osimhen ed Elmas in un campo difficile come quello del Gewiss Stadium

Gli azzurri offrono ancora una volta la prova di quanto già pensato: una squadra forte dal punto di vista fisico ma soprattutto psicologico. Infatti, dopo il vantaggio al ’19 dei padroni di casa con il rigore di Lookman concesso dal fallo di mano si Osimhen, gli azzurri si sono rimboccati le maniche ed hanno ribaltato il risultato.

In conferenza stampa il mister Spalletti si è detto molto soddisfatto della squadra: “Era una partita difficile da venire a giocare sono tre punti preziosi ma quali non sono importanti per quello che vogliamo fare noi? C’è da essere noi stessi, magari sbagliare qualche passaggio di meno di quanto fatto nel secondo tempo, ma sempre con l’intenzione giusta di andare a fare il gol che chiude la partita“.

Riguardo poi le domande sull’assenza di Kvara, ha spiegato: “Senza Kvara si può vincere lo stesso, la fate lunga. Se devo dipendere da un altro che vado a fare in campo? Non è che abbiamo fatto qualcosa di più perché non c’era lui, ma perché i ragazzi lo sanno fare. Loro devono far vedere il calcio che sono abituati a far vedere. Venire a giocare in questo ambiente e fare quello che fai in tutti i campi è sintomo di crescita della squadra“.