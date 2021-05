SSC Napoli, De Laurentiis pronto a spiazzare tutti

Con l'addio di Gattuso, c'è la continua ricerca del suo successore. Sembrava fatta per Sérgio Conceição, ma così non è stato. Pare invece che il patron De Laurentiis voglia portare sulla panchina azzurra un colpo inaspettato.

La delusione per il pareggio contro il Verona brucia ancora in casa Napoli. Il mancato accesso in Champions League potrebbe significare la partenza di alcuni giocatori importanti come Fabian Ruiz e Koulibaly. Intanto Gattuso ha già detto addio alla società azzurra, e subito dopo la Fiorentina lo ha ufficializzato come nuovo allenatore. Gli azzurri dovranno a questo punto trovare il nuovo allenatore, prima di pensare al mercato e a programmare la prossima stagione.

L’addio di Gattuso era quasi scontato, magati un’ultima spiaggia poteva essere la qualificazione in Champions League. Così non è stato. Infatti subito dopo la fine della partita contro il Verona, il patron De Laurentiis ha annunciato la separazione con Rino tramite un tweet, che ha scatenato alcune polemiche tra i tifosi.

I nomi per la sua successione sulla panchina partenopea sono tanti, forse troppi: sembrava fatta per il portoghese Conceição, ma così non è stato. Un altro possibile successore poteva essere De Zerbi, ma lo Shaktar lo ha soffiato a tutte le pretendenti. Poi si sono fatti tanti altri nomi: da Maurizio Sarri a Vincenzo Italiano passando per Simone Inzaghi. Ma l’annuncio tarda ad arrivare.

De Laurentiis dal suo canto, ha rivelato alla rivista portoghese “Maisfutebol” di aver scelto il nuovo allenatore: molti si interrogano se si tratta di un bluff o sia veramente così. Nella giornata odierna sky ha rivelato che Luciano Spalletti sarebbe vicinissimo all’accordo con gli azzurri. Molti tifosi invece, sono rimasti ancora invaghiti dal Napoli di Sarri, e rivorrebbero vedere alle sponde del Vesuvio lo stesso allenatore toscano. Il tecnico natale di Napoli però, sembra che non sia stato contattato nelle ultime settimane.

Secondo invece alcune indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis potrebbe sorprendere tutti con un clamoroso nome: Massimiliano Allegri. Tra i due infatti c’è grande stima. Certamente la non entrata in Champions potrebbe complicare di molto le cose, visto che ci sarà meno liquidità per poter fare mercato e portare nomi importanti. Serve ripartire con un nuovo ciclo. E portare il tecnico ex-Juventus rappresenterebbe un nome di grande risonanza, in modo da poter avviare un ciclo vincente.