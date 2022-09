Strategia di marketing digitale: la più efficace sul lungo termine

Oggi che con l’espansione sempre più capillare del digitale i modi di fare comunicazione e marketing mutano di ora in ora, è ancora possibile pianificare una strategia di marketing digitale a lungo termine?

Stando alla velocità dei cambiamenti tecnologici e digitali sembrerebbe illusorio puntare su una strategia di marketing digitale a lungo termine perché ciò che è innovativo e profittevole oggi, potrebbe non esserlo più tra solo un paio di mesi.

Quindi se abbiamo aperto un’attività e strutturato il nostro piano di marketing digitale possiamo metterci l’anima in pace e dire addio alla nostra strategia di marketing digitale a lungo termine? In realtà no. Infatti lo scenario non è così drammatico come si potrebbe pensare. Come vedremo le potenzialità a lungo termine di una digital strategy sono ancora valide e assai profittevoli quando si vuole vendere on line, a patto che si progetti da soli o con l’aiuto di moderni professionisti del marketing, un’efficace strategia di marketing digitale .

Strategia di marketing digitale: perché è così importante

Prima di vedere come progettare una strategia di marketing digitale a lungo termine cerchiamo di capire perché nessun imprenditore può pensare di mettere in piedi un business on line senza una strategia di marketing digitale di qualsiasi tipo, a prescindere che sia a breve o a lungo termine.

In generale una strategia di marketing digitale è quel processo di azioni, comportamenti e tecniche di comunicazione da eseguire sul web per incrementare le vendite di un prodotto. Attenzione però, perché se in molti pensano che una strategia di marketing digitale possa essere organizzata dall’oggi al domani, in realtà non si otterrebbe alcun risultato concreto se si pianificasse una strategia di marketing digitale senza prima aver organizzato il proprio lavoro per fasi e obiettivi con lo scopo di analizzare precisi passaggi.

Quali sono i passaggi di una strategia di marketing digitale?

Analizzare il mercato di riferimento, studiare i competitors, avere chiare tutte le esigenze dei clienti.

Oltretutto non si raggiungerebbero risultati di vendite nemmeno pianificando una strategia di marketing digitale senza essersi a lungo interrogati sui vantaggi e sui problemi che il prodotto/servizio offerto è in grado di risolvere. Ciò che abbiamo detto finora è da prendere assolutamente in considerazione quando si organizza una strategia di marketing digitale, perché non esistono altri modi per costruire un tipo di comunicazione diversa rispetto alla concorrenza e ottenere attenzione e buoni risultati di vendite duraturi nel tempo.

Ma una strategia di marketing digitale può durare nel tempo?

Strategia di marketing digitale a lungo termine

Per applicare una strategia di marketing digitale a lungo termine e semplificare i processi economici della propria attività , è fondamentale analizzare la cosiddetta value proposition aziendale, cioè il modo in cui l’azienda si posiziona rispetto alla concorrenza per distinguersi nel mercato di riferimento.

È obbligatorio effettuare questo passaggio sia che la strategia di marketing digitale sia a breve termine sia che la strategia di marketing digitale sia a lungo termine, ma sul lungo termine questa operazione è ancora più determinante e permette di fare investimenti mirati grazie ai quali ottenere ottimi risultati di vendita.

Una volta definita la value proposition aziendale e il target di riferimento è il momento di promuovere le vendite e la raccolta dei contatti. In che modo? Senza dubbio attraverso i canali social come Facebook e Instagram i quali, però, non devono essere il fulcro di una campagna di marketing digitale a lungo termine.

Al contrario, una buona campagna di marketing digitale a lungo termine, dovrà passare attraverso il sito web principale della vostra attività. I canali social possono fungere da cassa di risonanza promuovendo il vostro brand, ma poi la strategia di marketing digitale dovrà fare in modo che il traffico organico sia convogliato nel sito di riferimento della vostra attività.

Inoltre il successo di una strategia di marketing digitale a lungo termine sta nella compattezza dei clienti più affezionati al vostro prodotto, quindi nella community digitale che siete riusciti a creare attraverso la vostra strategia di comunicazione. È proprio questo che fa sì che una strategia di marketing digitale duri nel tempo e non venga spazzata via dalle nuove mode di interazione digitale, mode che il giorno in cui nascono sono innovative e ogni azienda le utilizza in massa, mentre, il giorno successivo, già potrebbero essere considerate obsolete.

È fondamentale quindi rimanere sempre aggiornati per non perdere le ultimissime novità nel sempre più complesso settore della comunicazione on line per trovare la strategia di marketing digitale più adatta alla vostra azienda.