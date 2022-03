Suarez potrebbe essere il vice Vlahovic

Dall’Inghilterra riportano la possibilità che i bianconeri ci riprovino per Suarez quest’estate. Calciatore in scadenza

Il caso Suarez, che scatenò il putiferio oltre un anno fa, sembra essersi concluso con un’archiviazione. Alla fine del 2021 la FIGC avrebbe difatti deliberato con questa scelta. Nonostante tutto quello che è successo, potrebbe essere la volta buona per Luis Suarez alla Juventus. Non si fece nulla un anno e mezzo fa, con la Juventus che poi prese Morata sempre dall’Atletico, ora tutto cambia.

L’uruguayano andrà in scadenza con l’Atletico Madrid la prossima estate. I colchoneros sembrerebbero poco interessati al rinnovo, anche vista l’età e i costi, e dunque il pistolero potrebbe trasferirsi altrove. Le piste più appetibili restano l’Italia e un clamoroso ritorno in Inghilterra, dove lo attende una sua vecchia conoscenza.

La Juventus o il ritorno in Inghilterra, cosa accadrà a Luis?

La Juventus non sembrerebbe essere l’unica squadra interessata al calciatore, però. I bianconeri vorrebbero Suarez come riserva di lusso per Dusan Vlahovic, facendolo dunque crescere sotto l’ombra dell’uruguayano. Dovranno però fare i conti con l’Aston Villa di Steven Gerrard. Un Gerrard che vorrebbe fortemente il calciatore alla sua corte e il cartellino a zero potrebbe essere un forte incentivo.

L’attuale tecnico dei villains e Suarez erano compagni ai tempi del Liverpool, cosa che potrebbe dunque spingere ulteriormente il talento di Salto al ritorno oltremanica. La Premier League è un campionato che conosce e potrebbe stuzzicarlo l’idea di rimettersi nuovamente in gioco, in una realtà che vuole sempre più affermarsi in Premier League. Una cosa è sicura, appare difficile vedere ancora l’uruguayano in una big spagnola.