Suggerimenti su come trovare siti di scommesse affidabili

La scelta di un sito di scommesse sicuro è un processo che potrebbe sembrare impegnativo, ma risulta imprescindibile se vuoi diventare uno scommettitore di successo. Scegliere un brand affidabile, a prescindere che si tratti di un sito AAMS o di un bookmaker straniero, si traduce in maggiori probabilità di vincita, pagamenti più rapidi, un supporto clienti proattivo e professionale. Abbiamo cercato di individuare per te una lista di criteri a cui porre attenzione una volta raggiunto un sito scommesse. Vediamo meglio a cosa ci riferiamo:

Mercati di scommesse disponibili

Una caratteristica essenziale di un sito di scommesse è il portafoglio degli eventi disponibili per disciplina sportiva e le relative quote di gioco. Scegli il tuo prossimo sito di scommesse verificando la presenza delle discipline sportive sulle quali preferisci scommettere e valuta le quote di gioco, magari comparandole con altri siti di scommesse online.

Ti suggeriamo anche di simulare il piazzamento delle tue giocate, al fine di verificare i mercati di gioco disponibili. Gli operatori maggiormente affidabili, infatti, propongono innumerevoli mercati e tipologie di giocata per singolo evento.

Interfaccia web e velocità del sito

L’affidabilità di un sito scommesse è spesso correlata alla grafica utilizzata ed ai tempi di caricamento del sito. I migliori siti di scommesse AAMS ed i siti di scommesse esteri più affidabili presentano un’interfaccia grafica intuitiva, funzionale e curata nei dettagli, con sezioni di gioco ben strutturate in base alla disciplina sportiva.

Normalmente, i tempi di caricamento non devono superare i tre secondi una volta effettuata una selezione sul sito. Ti suggeriamo di escludere dalla tua scelta quei bookmakers che offrono un’interfaccia web mediocre e che impiagano molto tempo per caricare. Spesso e volentieri, un sito lento o che presenti errori ricorrenti potrebbe innervosire oppure indurti in errore nel piazzamento delle tue schedine.

Funzionalità su dispositivi mobili

Come ben saprete, giocare su dispositivi mobili (smartphones), negli ultimi anni, ha acquisito una grande popolarti tra gli scommettitori italiani. La presenza di un sito ottimizzato per dispositivi mobili e che, eventualmente, possieda un’applicazione dedicata (iOS o Android) è certamente sinonimo di un bookmaker di qualità ed affidabilità.

Molti siti AAMS, ad oggi, presentano delle applicazioni dedicate per smartphones ed hanno ottimizzato i loro siti per garantire un’esperienza di gioco senza intoppi, anche accedendo al sito direttamente dal proprio browser. Insomma, tenete conto di quest’aspetto e verificate che il vostro prossimo bookmaker abbia i predetti requisiti.

Potreste aver bisogno di piazzare una schedina in pochi minuti e non siete dal vostro PC…avere un sito ottimizzato per mobile e che abbia anche un’APP dedicata, faciliterà il vostro compito!

Licenza e certificati di sicurezza

Un requisito che dimostri la totale trasparenza ed affidabilità di un operatore di scommesse risulta senza alcun dubbio la licenza di gioco. Verifica sempre la presenza di una licenza di gioco che permetta l’accesso ai giocatori italiani. Potrai distinguere tra licenze AAMS e licenze rilasciate da giurisdizioni internazionali.

Ovviamente le licenze concesse dall’Amministrazione Autonoma delle Dogane e Monopoli (AAMS) infondono una maggiore sicurezza agli scommettitori, in quanto trattasi di siti regolamentati ed approvati da un ente statale. D’altro canto, licenze rilasciate da giurisdzioni internazionali, come Curacao, permettono comunque l’accesso ai giocatori italiani, offrendo condizioni di gioco alla stregua degli operatori AAMS.

Oltre all’aspetto legato alle licenze di gioco, ti suggeriamo di giocare sempre su siti proptetti con crittografia SSL. In questo modo, le tue informazioni personali rimarranno segretate e non incorrerai in alcun pericolo che possano diffondersi sul web.

Fai una ricerca online

Molti siti di scommesse ricevono feedback negativi e lamentele riguardo il processo di pagamento. Prima di effettuare il tuo primo deposito, esamina attentamente le condizioni di prelievo, i metodi di pagamento e fai un doppio check online, ricercando informazioni sulle esperienze di altri scommettitori su quel bookmaker. In sintesi, leggi le recensioni online per confrontare le esperienze dei giocatori sui diversi siti ed evita le piattaforme con recensioni estremamente negative.

Esamina bonus e soglie di gioco

Bonus generosi potrebbero certamente spingerti verso la scelta di un bookmaker. Tuttavia, ti suggeriamo di non utilizzarlo come unico strumento di valutazione del sito. Molti bookmakers, infatti, propongono bonus di benvenuto senza deposito, ma impongono requisiti di scommessa e termini di gioco estramente limitativi.

Pertanto, il nostro suggerimento è sempre di verificare i termini e le condizioni delle offerte promozionali – tieni d’occhio il requisito di scommessa richiesto per prelevare il bonus, ovvero quante volte dovrai giocare prima di poter intascare le tue vincite…ed i requisiti relativi alle quote di gioco…spesso i bonus di benvenuto sono utilizzabili esclusivamente su quote elevate e/o richiedono il piazzamento della schedina (in multipla) su un numero minimo di eventi sportivi.

CONCLUSIONI

Se cerchi un sito sicuro ed affidabili, assicurati di aver passato il sito ai raggi x, utilizzando i nostri criteri di valutazione! Fai una checklist e verificare che il sito soddisfi i nostri requisiti ed ovviamente che abbiamo le condizioni necessarie per offrirti un’esperienza di gioco superlativa.