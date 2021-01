Supercoppa Juve-Napoli, il meteorologo Giuliacci rassicura: “La partita non è a rischio”

Alle ore 21 Napoli e Juventus scenderanno in campo per disputare la partita di Supercoppa italiana. Entrambe le squadre puntano alla vittoria per mettere un nuovo trofeo nella loro bacheca.

Dalla giornata di ieri, però, si parla di un possibile rinvio causa nebbia. Per questo motivo Radio Punto Nuovo ha contattato il meteorologo Andrea Giuliacci, il quale ha rassicurato i tifosi sulla partita:

“Per la partita non vedo troppi rischi legati al meteo, potrà esserci nebbiolina, ma escluderei la nebbia fitta che non permette di vedere i giocatori in campo. Le condizioni meteo non metteranno a rischio lo svolgimento della gara“.

Giuliacci ha aggiunto che la nebbia diventerà pioggia e che non ci saranno rischi sulla disputa della gara al Mapei Stadium.

Giuliacci ha infine concluso: “La prima volta che sono stato allo stadio, ero piccolino, ma in quella partita ho visto solo il primo tempo perché il secondo tempo calò la nebbia e non vidi assolutamente nulla“.