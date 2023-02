Telese e la frase su Spalletti: “Il classico crollo ci sarà nel mese di marzo”

Anche contro l’Empoli il Napoli ha portato a casa i tre punti. La squadra di Luciano Spalletti ha vinto nonostante l’uomo in meno e, in attesa dell’Inter, sono diciotto i punti di vantaggio dalla seconda in classifica. Il calo che tutti si aspettavano, non è mai arrivato ed anzi gli azzurri hanno quasi raddoppiato il numero di punti di vantaggio.

Terminato anche il mese di febbraio, ora si attende di sfatare l’ultimo tabù, quello di marzo. Come dichiarato qualche settimana fa dal giornalista Luca Telese, il calo del Napoli ci sarà proprio nel prossimo mese: “Il Napoli sia pronto. Anche quest’anno ci sarà il classico crollo di Spalletti a marzo“.

“Spalletti? Scherzi a parte, resta un grande professionista. Questo Napoli sta facendo cose pazzesche con Mario Rui e Juan Jesus in difesa, è chiaro che l’allenatore abbia dei meriti clamorosi“.

Telese, in ogni caso, aveva fatto i complimenti alla squadra azzurra. Da tifoso della Roma, però, ricorda bene i cali avuti dalla squadra giallorossa quanto sulla panchina sedeva Luciano Spalletti.