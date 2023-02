Barbara D’Urso, l’omaggio a Maurizio Costanzo: la conduttrice al centro delle critiche dal pubblico

Dopo la triste notizia della morte di Maurizio Costanzo, sono stati tanti i colleghi che hanno voluto rendere omaggio al conduttore. Barbara D’Urso ha voluto dedicare la puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda venerdì, proprio a Costanzo. Un comportamento in particolare della conduttrice, però, ha dato vita a non poche critiche.

AL CENTRO DELLE CRITICHE – Con la tragica scomparsa di Costanzo, il palinsesto di Mediaset è stato totalmente rivoluzionato. Davanti a questo doloroso evento, la D’Urso ha deciso di invitare nel suo salottino televisivo tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere e lavorare con il presentatore.

Al pubblico da casa, però, non è sfuggito un dettaglio importante. Nel corso della puntata, Barbara non ha mai menzionato Maria De Filippi, la moglie di Costanzo da trent’anni. Ciò non è piaciuto molto ai telespettatori, poiché in certe circostanze si dovrebbero mettere da parte le incomprensioni. Ma come mai questo gelo tra le due donne?

Stando a quanto rivelato un paio d’anni fa da Dagospia, l’azienda Fascino avrebbe impedito a Barbara di poter parlare dei programmi della De Filippi. Il motivo è riconducibile a un’ospitata di Pietro Delle Piane che, durante un’ospitata dalla D’Urso, ha rivelato di aver recitato a Temptation Island. Queste dichiarazioni hanno rischiato di mettere in dubbio la professionalità del docu-reality.

Da quell’episodio il rapporto delle due è stato totalmente stravolto. Ad oggi, infatti, Barbara D’Urso non parla dei programmi televisivi di Maria e fa in modo che nemmeno i suoi ospiti possano accennare ad essi.