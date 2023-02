Tempi di recupero per Raspadori

Il Napoli si gode il primato in Serie A mentre prepara la prossima partita di UEFA Champions League. Martedì 21 Febbraio difatti i partenopei affronteranno i tedeschi dell’Eintracht Francoforte in uno splendido ottavo di finale. A questa partita però ci sono un assente tra le file della rosa della squadra azzurra, stiamo parlando del giovane talento italiano Giacomo Raspadori.

Ma quante partite salterà la prima punta ex Sassuolo? Secondo le ultime indiscrezioni l’infortunio che ha subito Jack non sarà semplice da recuperare. La SSC Napoli ieri ha diramato un comunicato con la diagnosi dell’infortunio dell’attaccante: distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il problema sembra essere più grave del previsto e costringerà Raspadori a stare fermo un bel pò.

Come si legge dal Corriere dello Sport questa mattina, Raspadori resterà fuori per più di un mese. Si potrebbe ipotizzare un suo rientro dopo la sosta delle nazionali in programma dal 20 al 28 Marzo. Nello specifico l’ex Sassuolo salterà le seguenti gare: Sassuolo, Eintracht Francoforte, Empoli, Lazio, Atalanta ed al ritorno con il Francoforte. Dovrebbe essere convocato il 2 Aprile in occasione della gara con il Milan.

In questo modo è difficile anche vedere il giovane talento azzurro con la maglia della nostra nazionale. Infatti potrebbe non essere presente per il big match Italia-Inghilterra programmata il 23 Marzo proprio allo stadio Diego Armando Maradona, dieci anni dopo l’ultima volta. Il dispiacere di non avere Raspadori non riguarda solo la società partenopea ma anche il ct Roberto Mancini che perderà una pedina importante.

Giacomo Raspadori con la maglia del Napoli ha dimostrato di essere un’ottima alternativa alle prime scelte. E’ sempre entrato bene ed è sempre stato capace di far vedere le sue grandi qualità tecniche. Soprattutto in Champions League è stato protagonista di grande prestazioni segnando quattro reti in cinque presenze.