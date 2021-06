Temptation Island: Alessandro Basciano, ex tentatore di Valeria Liberati torna a parlare e svela un retroscena scottante

Lo scorno anno ”Temptation Island” ha mostrato davvero delle storie che sono rimaste impresse nella mente di tutti. Ricordate nello specifico, Valeria e Ciavy? I due avevano partecipato al programma perché tra di loro c’erano già stati parecchi problemi. Oggi il tentatore di Valeria, Alessandro Basciano è tornato a parlare e ha fatto delle rivelazioni davvero scottanti.

LE PAROLE DI ALESSANDRO BASCIANO – Alessandro Basciano, ex tentatore di ”Temptation Island” ha finalmente rotto il silenzio, dopo più di un anno e soprattutto in vista della nuova edizione che andrà in onda mercoledi 30 giugno. Le sue parole sono state:

“Dopo il programma Ciavy, il suo fidanzato, mi ha scritto su Instagram chiedendomi un ulteriore confronto. Voleva parlarmi, capire come mai la sua fidanzata avesse perso la testa per me. Non ne ho mai parlato, ma ora lo faccio”. Il tutto è stato registrato in diretta, in quanto è stato ospite su RTL 102.5 News.

LA VITA DI ALESSANDRO BASCIANO ADESSO – Insomma si è trattato di dichiarazioni molto importanti, nonostante siano state fatte soltanto un anno dopo. Attualmente Basciano è fidanzato con Erjona Sulejmani, ex moglie del centro campista svizzero Blerim Dzemaili. La loro storia sembra procedere per il meglio.

Basciano però non ha escluso del tutto la possibilità di tornare a ”Temptation Island”. Accetterebbe ben volentieri un invito per ritornare nel reality show: “Sarei geloso, ma accetterei”, puntualizza. Poi aggiunge: “Preferirei fare il Grande Fratello vip”. E alla domanda se la fidanzata fosse gelosa se mai andasse a ”Temptation Island” risponde: “Penso di si” .