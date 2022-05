Temptation Island, ex concorrente di nuovo innamorata: l’annuncio sui social

Jessica Battistello, ex concorrente di Temptation Island, ha ritrovato l’amore. A confermarlo è stata proprio la ragazza, pubblicando una storia su Instagram con il suo nuovo ragazzo.

NUOVO AMORE – La ragazza è nota al pubblico di Mediaset per la sua partecipazione al docu-reality. Nel 2019 Jessica e Alessandro Filomena, l’allora fidanzato, hanno deciso di mettere alla prova la loro storia d’amore prendendo parte a Temptation Island. Usciti separati dal programma, i due hanno deciso di darsi una seconda possibilità.

Nonostante il loro ritorno di fiamma, Jessica e Alessandro hanno deciso di mettere un punto alla loro love-story. Dopo quasi un anno dalla fine della sua relazione con Filomena, la Battistello ha voltato definitivamente pagina.

Nell’ultimo periodo i fan si sono accorti di qualcosa, ma solo negli ultimi giorni l’ex volto del docu-reality ha deciso di uscire allo scoperto. Su Instagram, la ragazza ha deciso di condividere con i follower una foto che la ritrae tra le braccia di un ragazzo.

Non vi è alcuna didascalia ad accompagnare lo scatto, ma la sintonia tra i due si nota già da lì. Non si sa nulla del misterioso ragazzo che stringe fra le braccia Jessica, se non che si chiama Stefano. Al momento la Battistello ha deciso di viversi nella riservatezza questa sua nuova storia d’amore, ma non è da escludere che nei prossimi giorni possa rivelare qualcosa.