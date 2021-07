Temptation Island, Floriana pronta al falò di confronto con Federico: “Voglio un uomo che mi rispetti”

Sembra proprio che un’altra coppia di Temptation Island sia pronta al falò di confronto. Si tratta di Floriana e Federico, il cui viaggio nei sentimenti ha preso una piega totalmente inaspettata. A colpire i telespettatori sono state le ultime dichiarazioni rilasciate nella terza puntata del docu-reality.

“Mi bacio più il cane che lei” – Nel corso delle settimane trascorse all’interno del villaggio dei fidanzati, Federico si è avvicinato alla single Vincenza. Al falò Floriana potuto constatare il feeling e soprattutto l’attrazione fisica che corre tra il suo compagno e la tentatrice.

A farla scoppiare a piangere sono state delle dichiarazioni che Federico ha fatto sulla sua fidanzata e sul loro rapporto: “Lei mi dice Ti amo solo prima di andare a letto e se io non le dico che la amo lei dice ‘ma allora non mi ami?’. A me così non sta bene. Quando le si avvicina il cane lei si scansa, lo allontana, io mi metto vicino a lui e me lo bacio. Mi bacio più il cane che lei“.

A chiamare il programma è stata proprio la ragazza, stanca della trasformazione che aveva avuto il suo rapporto con Federico. Dopo un anno di convivenza, il loro rapporto si è raffreddato.

Davanti alle immagini mostrate da Filippo Bisciglia, Floriana si è mostrata decisa al falò di confronto: ”Ha trovato una ragazza che gli interessa e si sta facendo una storiella, tutto qui. Per me non ha senso. Sta iniziando a capire che non prova niente per me, questo mi sta dicendo. Stare qua, ma stare male non significa nulla, mi faccio sempre del male da sola. Voglio un uomo che mi rispetti. Deve collaborare in questo rapporto, che non va avanti da solo”.

Quale sarà l’esito del loro confronto? Decideranno di darsi una seconda occasione oppure sceglieranno di uscire separati, prendendo quindi due strade diverse?