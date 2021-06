Temptation Island, presentate la terza e la quarta coppia: non mancano le critiche

Dopo la presentazione delle prime due coppie, il pubblico di Temptation Island ha potuto vedere la breve presentazione della terza e quarta coppia. Ovviamente non sono mancate le critiche da parte dei fan del programma.

MANUELA E STEFANO – A suscitare scalpore è stata la terza coppia di questa nuova edizione del docu-reality, Manuela e Stefano. A lasciare sgomenti i fan è il fatto che i due, stando a quanto dichiarato nella presentazione, si sarebbero già lasciati.

A decidere di partecipare a questo viaggio nei sentimenti è Manuela, la cui fiducia nei confronti di Stefano per via dei suoi tanti tradimenti. A causa di questi svariati episodi di infedeltà: “Dopo il tradimento sono tornata a vivere da sola e ricrearmi la mia indipendenza, mentre lui vive dalla madre. Questa è la sua ultima possibilità per me”.

Il fatto che i due attualmente stiano facendo ognuno la propria vita, spinge il pubblico a chiedersi il perché della loro partecipazione. Secondo quanto affermato da Manuela, però, questa sarebbe l’ultima possibilità per Stefano. Cosa accadrà in questo viaggio?

JESSICA E ALESSANDRO – La quarta coppia, formata da Jessica e Alessandro, sta insieme da ben 7 anni. Stando a quanto spiegato nel breve videoclip, all’inizio della relazione tra i due vi era una forte complicità. Il problema è però sorto con la convivenza.

“Mi sono innamorata di lui perché era intraprendente, il classico ragazzo che piace a tutte. Da quando siamo andati a convivere, circa due anni fa, è diventato freddo e monotono. Non facciamo niente, non usciamo… vorrei meno noia, un po’ di fuoco”. Dal canto suo, però, Alessandro non pensa sia un problema il suo modo di essere e non è affatto intenzionato a cambiare.