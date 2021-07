Temptation Island: Valentina De Biasi e Oronzo Carinola parlano della coppia formata da Tommaso e Valentina

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti hanno sicuramente attirato l’attenzione del web e del pubblico televisivo in quanto stavano insieme da circa un annetto. Lei è decisamente più grande di lui, ha 40 anni, mentre il ragazzo ne ha soli 21.

Tommaso si è autodefinito più volte ”malato”, in quanto si è mostrato diverse volte eccessivamente, ma soprattutto morbosamente geloso nei confronti della sua fidanzata Valentina. Qualcuno però non ha creduto a pieno alla veridicità di questa coppia.

VALENTINA DE BIASI E ORONZO CARINOLA PARLANO DELLA COPPIA DI TOMMASO E VALENTINA – Valentina e Oronzo hanno partecipato lo scorso anno alla trasmissione e ora, ospiti al programma radiofonico denominato ” Non succederà più”, hanno dichiarato che la storia non sarebbe proprio veritiera. Oronzo ha poi dichiarato: ”Lui non lo capisco”.

Hanno poi commentato il comportamento di Filippo Bisciglia che nel corso del falò di confronto ha invitato educatamente Valentina a guardare in faccia la realtà e a smettere di giustificare l’atteggiamento sbagliato del suo fidanzato 21enne. Oronzo ha poi dichiarato: “Secondo me Filippo si è un po’ scocciato al falò. Quando sento dire che la redazione… , sono cavolate, la redazione non ti dice nulla anzi”.

VALENTINA E ORONZO PROSSIMAMENTE GENITORI – I due fidanzati sono andati in trasmissione anche per parlare del fatto che tra poco diventeranno genitori. Hanno infatti annunciato: “Siamo felicissimi. Siamo proprio su un altro pianeta, non vediamo l’ora”. Hanno poi dichiarato che la gravidanza è stata assolutamente voluta.