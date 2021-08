Temptation Island: Natascia parla di Alessio, ha un altra?

Alessio e Natascia, dopo ”Temptation Island” si sono lasciati, ma ad oggi ancora non ne sappiamo il motivo. La notizia è stata riportata da Natascia Zagato, ma non abbiamo notizie della versione di Alessio.

I due hanno partecipato insieme a ”Temptation Island” e erano riusciti a superare le loro incomprensioni. Adesso pare però che non sia così, in quanto i due hanno deciso di separarsi definitivamente. Ma quale sarà il reale motivo?

ALESSIO E NATASCIA: PERCHé SI SONO LASCIATI? – Nella coppia sembrava lui quello più innamorato eppure pare che sia stato proprio lui a voltare pagine e a decidere di chiudere la loro relazione. Natascia sui social ha fatto una dichiarazione molto sconcertante, che ha colpito tutti.

ALESSIO HA UN’ALTRA DONNA? – Natascia ha dichiarato che Alessio avrebbe un’altra donna. Quando le hanno chiesto il motivo della rottura ha risposto così prontamente: “Ha chiesto una pausa di riflessione ma ora la sua pausa ha un nome!”.

Insomma Alessio ha un’altra ragazza? Questo è che ha sostenuto lei e non sappiamo se si tratta solo di voci oppure se ha visto che effettivamente si è avvicinato ad un’altra. Certo è che lei sta soffrendo molto, infatti ha dichiarato:

“In questo momento ho l’autostima a terra! Vorrei essere più forte, per questo sto cercando di circondarmi di persone che mi fanno bene!” Non ci resta che attendere per vedere cosa dichiarerà in merito l’ex compagno Alessio Tanoni.