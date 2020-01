Teresa Langella: il volo in business club crea polemiche sui social

Ricordate Teresa Langella, ex tronista a Uomini e Donne e ex tentatrice a Temptation Island Vip? La ragazza ha scatenato nelle ultime ore una vera e porprio polemica, ecco cos’è successo.

TERESA LANGELLA: IL VOLO IN BUSINESS CLUB – La ragazza ha postato una foto in aereo mentre sta per partire per le Maldive con il suo attuale fidanzato, Andrea Dal Corso, conosciuto a Uomini e Donne. Dalla foto si evince chiaramente che sta volando in business club e il web si è subito scatenato. Non sono mancate le critiche sostenendo che lei non è ‘nessuno’ pee poter viaggiare come i vip.

ANDREA DAL CORSO DIFENDE LA FIDANZATA – Nel dibattito è intervenuto Andrea Dal Corso, il quale ha subito dichiarato: Ho rotto le palle io per prendere una business in un A380 per la prima volta, lo volevo fin da bambino e ho insistito perché Terry non voleva. Per cui finitela di belare e godetevi la vostra di Vita. Cheers & Love! La stessa Langella ha dichiarato: “Fai bene o fai male,se qualcosa irrita(e chi lo fa dovrebbe fare i conti con se stesso) avranno sempre da ridire #noisappiamo ed io sono stanca di dovermi giustificare del nulla,quindi va bene così”.